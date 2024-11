Formiche.net - Il secolo nomade, la guida di Vince per sopravvivere al disastro climatico

Mentre alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (COP29), appena terminata a Baku, in Azerbaigian, le posizioni divergenti tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo sono state al centro delle trattative sul documento finale che non accontenta nessuno, perché considerato dai diversi gruppi troppo poco ambizioso dal punto di vista delle politiche per la mitigazione o degli obiettivi di finanza climatica, “un grande sconvolgimento è in arrivo e trasformerà tutti noi e il nostro Pianeta”.Così l’incipit dell’ultimo lavoro della scienziata inglese Gaia, “Il”, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Che prosegue: ”Nel Sud del mondo i cambiamenti climatici estremi spingeranno un gran numero di persone ad abbandonare le proprie case, con vaste regioni che diventeranno inabitabili; nel Nord del pianeta, dove il clima è più confortevole, le economie faticheranno aai cambiamenti demografici, con una forte carenza di forza lavoro e una popolazione anziana impoverita.