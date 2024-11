Quotidiano.net - Guerra in Ucraina, ora l’Europa teme lo scontro diretto con la Russia. Gli Usa: soldati nordcoreani pronti nel Kursk

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 23 novembre 2024 – I missili ipersonici russi e le minacce di Putin fanno tremare le cancellerie europee. Il segretario alla Difesa americano Austin ha detto che circa 10.000sono attualmente nella regione di confine russa di, dove sono stati integrati nelle formazioni russe". E ha spiegato: "In base a ciò a cui sono stati addestrati, e alla loro integrazione con i militari russi mi aspetto di vederli presto impegnati in combattimento". In this pool photograph distributed by then state agency Sputnik,'s President Vladimir Putin meets with military chiefs in Moscow on November 22, 2024.n President Vladimir Putin said on November 22, 2024 that Moscow would carry out more tests of the hypersonic Oreshnik ballistic missile in "combat conditions," a day after firing one on Ukraine.