Isaechia.it - Grande Fratello, da dicembre cambia di nuovo la programmazione: ecco quando andrà in onda

nuovamente ladel, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.Lo storico reality, slittato al martedì sera per dare spazio a La Talpa, tornerà inad inizio settimana a partire da lunedì 2. La modifica del palinsesto Mediaset è dovuta alla chiusura anticipata del reality show condotto da Diletta Leotta che, dopo solo tre puntate, è stato costretto a chiudere i battenti a causa dei bassi ascolti registrati. La Talpa, tornato su Canale 5 dopo 16 anni, ha registrato percentuali deludenti per la rete (QUI i dati Auditel della terza puntata), dunque la quarta, quinta e sesta puntata verranno inglobate nel finale cheinlunedì 25 novembre.Per questo motivo iltornerà nella sua originale collocazione in palinsesto, come riportato da TvBlog.