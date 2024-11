Anteprima24.it - Fuori strada con l’auto, un morto a Marcianise

Tempo di lettura: < 1 minutoUn uomo di 31 anni èin un incidentele avvenuto oggi a, in via Luigi Fuccia. Sul posto, nel primo pomeriggio, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco che ha trovato il veicolo ribaltato,dalla sedele, con l’occupante incastrato al suo interno. I vigili del fuoco hanno quindi tagliato le lamiere e liberatomobilista, consegnandolo al personale del 118, ma per lui non c’è stato niente da fare.L'articolocon, unproviene da Anteprima24.it.