FdI pianta albero in memoria di Falcone: "Raccontiamo l'ecologia di destra"

Unto nel Parco nazionale del Circeo indel giudice Giovanni, ucciso dalla mafia il 23 maggio 1992. È un omaggio a un grande uomo, a un simbolo della legalità, ma anche un gesto che racconta la radicata sensibilità ecologista dellaitaliana. Si sono così aperti gli Stati Generali dell’Ambiente e dell’Energia, iniziativa dei gruppi parlamentari di Camera e Senato di Fratelli d’Italia con la collaborazione di Ecr, in corso a Sabaudia, per la Giornata nazionale degli alberi. Due le speciete: la talea di un ficus e un corbezzolo. La talea è ricavata dal ficusto a Palermo l’indomani della morte di Giovanni, ribattezzato ‘della Legalità’.Durante la conferenza stampa sono intervenuti Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Nicola Procaccini, europarlamentare di ECR e Responsabile Dipartimento Ambiente e Energia FdI, Tommaso Foti, capogruppo di Fdi alla Camera, Lucio Malan, capogruppo di FdI al Senato, i deputati Mauro Rotelli, presidente Commissione Ambiente della Camera, e Riccardo Zucconi, Elena Palazzo, assessore al Turismo, Ambiente e Cambiamenti climatici della Regione Lazio, ed Emanuela Zappone, commissario del Parco nazionale del Circeo.