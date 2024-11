È già fuori Il Grande Fratello perde un altro pezzo | la notizia è uscita

Leggi su Caffeinamagazine.it

Iltorna eccezionalmente in diretta sabato 23 novembre. Torna così il doppio appuntamento settimanale dopo il cambio serata per La Talpa dal lunedì al martedì. Il pubblico freme, anche perché in casa continuano a tenere banco la situazione di indecisione di Federica Petagna tra Alfonso e Stefano, il flirt tra Javier e Helena e le tensioni tra Lorenzo e Luca.Non solo. Nella prima puntata stagionale di sabati, infatti, ci sarà spazio per un nuovo televoto eliminatorio. E così ilunprotagonista. Dopo le eliminazioni di Clarissa Burt, Michael Castorino e Iago García (e i ritiri di Ilaria Clemente, Eleonora Cecere ed Enzo Paolo Turchi), la casa saluterà unconcorrente.Leggi anche: “Vi dico la verità su Helena”. Javier, la confessione alle Non è la Rai al“GF, chi esce nella nuova puntata”Sabato 23 novembre 2024 il pubblico di Canale 5 sarà chiamato a votare il proprio concorrente preferito.