Fanpage.it - Cos’è la fluorazione delle acque, la procedura per le carie che ora è diventata un finto problema

Leggi su Fanpage.it

Il Surgeon General della Florida Joseph Ladapo ha dichiarato di essere contrario all'aggiunta di fluoro neglidotti, una pratica molto diffusa negli Stati Uniti per prevenerie diverse patologie legate alla bocca e ai denti. Come spiega l'ISS laè stata dibattuta anche in Italia ma alla fine si è deciso di non attivare questa: le nostrecontengono naturalmente questo elemento. Quali sono gli effetti del fluoro e qual è il parere della comunità scientifica.