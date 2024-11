Secoloditalia.it - Coppa Davis, il sogno continua. Volandri punta sulla coppia d’oro Sinner-Berrettini: in campo contro l’Australia

Tutti pazzi per la strana. L’orgoglio italiana è alle stelle e ildella. Un anelito ai sogni di vittoria che l’Italia culla oggi più che mai dopo la vittoria in rimonta nei quarti di finalel’Argentina. Una speranza che questo sabato 23 novembre torna ina Malaga per una semifinale che si preannuncia dura almeno quanto spettacolare. Avversaria degli azzurri, che ha eliminato un po’ a sorpresa gli Stati Uniti di Ben Shelton e soprattutto Taylor Fritz.A guidare la Nazionale italiana ci sarà ancora una volta Jannik, fresco di trionfo alle Atp Finals, che vuole chiudere un 2024 daper l’appunto. Un desiderio impreziosito anche dalla vittoria, sempre a Malaga, della selezione femminile nella Billie Jean King Cup.