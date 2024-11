Bergamonews.it - Consegnate 8 nuove benemerenze ai donatori “record” dell’Avis Comunale di Bergamo

. Sono otto gli “Amici esemplari”, così li definisce il presidentedi, Paolo Comana, che hanno avuto l’onore di essere insigniti della benemerenza con diploma dal Comune, premiati per il numero ‘’ di donazioni all’attivo (oltre 120) al 31 dicembre 2023, in occasione della 54ª ‘Giornata del donatore 2024’, tenutasi nel tardo pomeriggio di venerdì 22 novembre, nella sala consiliare di Palazzo Frizzoni a.Presenti alla cerimonia anche l’assessora alle Politiche sociali, sport, salute e longevità del Comune diMarcella Messina, la presidente del ConsiglioRomina Russo e il Segretario di Avis ProvincialeLuigi Plebani.“E’ un onore aprire questa cerimonia – così Romina Russo, in apertura -; abbiamo voluto tenere nuovamente l’evento in questa fantastica cornice (Sala Consiliare di Palazzo Frizzoni, ndr), rafforzando il senso del riconoscimento, consentendomi di esprimere la mia più profonda gratitudine a tutti quanti ie le donatrici, che compiono un gesto di grandissima consapevolezza e umanità.