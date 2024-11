Ilnapolista.it - Amorim conquista il Telegraph: “può essere il Mourinho dell’era moderna”

Leggi su Ilnapolista.it

La conferenza stampa di Rubencome nuovo allenatore del Manchester United ha fatto centro. Il portoghese ha praticamente rapito tutti in conferenza, hato pure gli scettici. Aladdirittura pensano possa diventare ilmoderno. Non scontroso e polemico ma carismatico, calmo e vincente.Leggi anche:: «Sono la persona giusta al momento giusto, vedrete cambiamenti nel gioco, nel posizionamento»Allo scrivono chiaramente. “Quando è stato nominato per la prima volta allenatore del Chelsea, Joséè entrato in conferenza stampa tenendo in mano la Premier League. È stato ipnotico. Rimane il briefing più carismatico mai visto. Vent’anni dopo, Rubenha dimostrato di poterunper l’era“.Come, la comunicazione è il punto di forza più grande diI due allenatori portoghesi si conoscono piuttosto bene.