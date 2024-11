Ilrestodelcarlino.it - A Choco Marche 2024 il cibo degli dei: laboratori dolci e salotti del gusto

Ancona, 23 novembre– Inaugurazione bagnata, inaugurazione fortunata? Tutto lascia ben sperare per la 23esima edizione di, inaugurata ieri in piazza Cavour sotto un cielo plumbeo e in programma fino a domani per celebrare il “Dei”, il cioccolato in tutte le sue declinazioni all’insegna dell’artigianalità. La kermesse organizzata da Confartigianato Imprese Ancona-Pesaro e Urbino con il patrocinio del Comune e Camera di Commercio delleè la più longeva nel capoluogo e sicuramente una delle più apprezzate dai golosi di tutte le età. Presenti all’inaugurazione Graziano Sabbatini e Marco Pierpaoli, Presidente e Segretario di Confartigianato Ancona – Pesaro e Urbino, Giulia Mazzarini, curatrice della manifestazione e Responsabile comparto Alimentare, Luca Casagrande, Responsabile dell’Area territoriale di Ancona, Gino Sabatini Presidente della Camera di Commercio delle, l’assessore comunale alle Attività produttive Angelo Eliantonio.