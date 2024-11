Gaeta.it - 518 mila euro per la ricostruzione del municipio di San Ginesio: il primo acconto arriva dalla Regione Marche

Il comune di San, situato in provincia di Macerata, riceve undi 518per ladella sua sede municipale. Questo intervento fa parte di un piano più ampio, con un investimento totale previsto di 2,5 milioni di. Il finanziamento sottolinea l'impegno delle autorità locali e regionali nel ripristinare edifici pubblici che svolgono un ruolo fondamentale per la comunità.Il trasferimento dei fondi: un passo significativoIl trasferimento dei fondi è stato ordinato tramite un decreto dal commissario straordinario Guido Castelli. Questa azione non solo implica una risposta immediata alle necessità di restauro dell'edificio, ma evidenzia anche l'importanza che i municipi rivestono nel contesto sociale e culturale delle comunità locali.