Liberoquotidiano.it - Violenza su donne: Picierno, 'da Valditara sciocchezze, dramma patriarcato attuale'

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "Bisogna imparare a rispondere, ad alzare la voce e ad arrabbiarsi quando è necessario. Come nel caso delledette dal Ministro, che hanno causato la mia indignazione, naturalmente, e di tanteche vivono sulla propria pelle ildel". È quanto ha affermato Pina, oggi a Roma nel corso della presentazione della mostra fotografica 'Rinate-Oltre il femminicidio'."Ogni sei ore, in Europa, una donna vittima didi genere viene ammazzata. Una donna su tre fa esperienza di che cosa sia ladi genere. Per questo motivo è importante trovare le parole giuste, perché ci aiutano a riconoscere una situazione critica che può generare”.