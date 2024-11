Inter-news.it - Verona Inter, 9/12 (con due big) in casa! Dato da non sottovalutare

Si avvicina, gara in programma per la tredicesima giornata del campionato di Serie A e in programma domani alle 15 allo stadio Bentegodi. I gialloblu si presentano alla sfida con unda noninNOVE SU DODICI – Nel suo inizio di stagione, l’Hellasdi Paolo Zanetti ha conquistato 12 punti in altrettante giornate, frutto di quattro vittorie (a fronte di otto sconfitte). L’si presenta quindi alla sfida di domani dello stadio Bentegodi, di fronte a una squadra che inriesce a rendere decisamente meglio che in trasferta. Tre di questi quattro trionfi, infatti, sono arrivati proprio fra le mura di. Con due big cadute. I risultati da tre punti per ilinsono infatti il 3-0 contro il Napoli alla prima giornata, il 2-1 contro il Venezia in uno degli scontri diretti per la salvezza e il 3-2 contro la Roma dell’ancora tecnico Ivan Juric, uno dei risultati che hanno sicuramente contribuito al suo esonero.