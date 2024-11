Liberoquotidiano.it - Turismo, Airbnb all'Anci: sì a legge per limitare affitti brevi in centri città d'arte, ecco proposte

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 22 nov. (Adnkronos/Labitalia) - Un quadro normativo nazionale per gliche permetta allestoriche di applicare regole proporzionate e mirate, laddove vi sia una chiara necessità, e una serie di iniziative concrete per uno sviluppo sostenibile del settore turistico. Sono tra leavanzate daintervenendo nel corso della 41ma Assemblea annualea Torino, in cui è stato presentato un nuovo rapporto Nomisma sugli. In particolare, lo studio mostra, da un lato, come lo stock di abitazioni destinate a questo mercato non abbia eroso l'offerta abitativa a livello nazionale. Dall'altro, registra come la situazione deistorici delle principalid', dove la pressione turistica è significativamente più elevata e la penetrazione delle locazionisuperiore alla media, risulti più delicata e giustifichi la necessità di intervenire con strumenti legislativi.