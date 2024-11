Udine20.it - Trieste: muore dopo uno sparo in una battuta di caccia – la denuncia degli animalisti

Leggi su Udine20.it

Aveva 60 anni la vittima di un incidente dioccorso ieri, 21 novembre 2024, a Basovizza. L’intervento chirurgico effettuato nelle ore a seguire non ha sortito gli effetti sperati e la donna, colpita, secondo quanto riporta la stampa triestina, alle gambe e al basso ventre, è decedutaladel partito animalistariceviamo e pubblichiamoSiamo purtroppo costretti are un altro tragico episodio legato alla, che ha strappato la vita a una donna di sessant’anni. La vittima, residente a, è mortaun intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale di Cattinara, a seguito di un colpo di fucile che l’ha raggiunta nelle gambe e in varie parti del corpo durante unadia Basovizza.Il Partito Animalista del FVG esprime le sue più sentite condoglianze alla famiglia per questa tragedia incomprensibile.