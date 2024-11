Lettera43.it - Torino Film Festival 2024 al via: film e star sul red carpet

Leggi su Lettera43.it

Tutto pronto per il, giunto alla 42esima edizione, in programma nel capoluogo piemontese dal 22 al 30 novembre. Attesa la presentazione di 120e documentari fra progetti in concorso e fuori alla presenza di decine di. Accanto alla madrina Cristiana Capotondi, spazio alle celebrità di Hollywood come Ron Howard – il cui Eden è lungometraggio d’apertura – e Rosario Dawson, ma anche Sharon Stone e Sarah Jessica Parker. Super ospite sarà però Angelina Jolie con il suo Without Blood, dramma sulla guerra tratto dall’omonimo romanzo di Alessandro Baricco, Senza sangue. Per l’Italia ci saranno Angela Finocchiaro, Michele Placido e Pupi Avati, che presenterà un documentario su Benedetto Croce. In chiusura Waltzing with Brando, biopic sul divo del cinema., ie lepiù attese della 42esima edizioneI miglioriin concorso e i documentari, da Gaza alla vita di PaveseFra i lungometraggi in concorso al 42esimobrilla Under the Grey Sky di Mara Tamkovich.