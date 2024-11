Anteprima24.it - “Time Limit”: il nuoto come promozione sportiva del territorio casertano

Tempo di lettura: 3 minutiLa Provincia di Caserta ha accolto con entusiasmo la delegazione della societàdi, di ritorno dai Campionati Italiani Assoluti Invernali 2024 di Riccione. Gli atleti casertani si sono distinti conquistando medaglie prestigiose, confermando il valore dello sport locale a livello nazionale.Il presidente facente funzioni della Provincia di Caserta, Gaetano di Monaco, e il direttore dell’Agenzia per la Gestione degli Impianti Sportivi (Agis), Luigi Perfetto, hanno ricevuto presso la sede provinciale gli atleti, lo staff tecnico e il presidente della, Andrea Sabino. L’incontro è stato l’occasione per celebrare i traguardi raggiunti dalla società e discutere dell’importanza di strutture sportivelo Stadio deldi Caserta, fondamentale per la crescita di giovani atleti e l’organizzazione di eventi sportivi di rilievo.