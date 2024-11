Liberoquotidiano.it - Serie A, effetto San Siro nelle quote di Milan-Juventus esordio in salita per Ranieri a Napoli

(Adnkronos) - Fonseca avanti a 2,21 per colmare il distacco dalla zona Champions. Roma chiamata all'impresa: si gioca a 4,92 il colpo sul campo della capolistaRoma, 22 novembre 2024 – Laper consacrarsi come pretendente al titolo, ilper colmare il gap che lo separa dalle prime della classe. Il sabato sera dellaA offre un incrocio di prim'ordine per il 13° turno. La Juve torna a Sandopo il 4-4 contro l'Inter, con l'intenzione, questa volta, di conquistare il bottino pieno. Non sarà facile secondo gli esperti di Planetwin365, che puntano sul fattore campo e vedono ilfavorito a 2,21, con il pareggio in lavagna a 3,15 e il colpo ospite offerto a 3,33. Anche le preferenze degli scommettitori pendono dalla parte del Diavolo: il 43% ha scelto il segno «1», il 29% ha optato per il pari, mentre il 28% crede nella vittoria bianconera.