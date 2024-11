Linkiesta.it - Se i giovani guadagnano poco è un problema anche per il vino

Leggi su Linkiesta.it

Quello deiche non consumano abbastanzasembra diventato il cubo di Rubik su cui in questi anni si arrovella il settore. Ilè complesso, da un lato c’è una comunicazione che finora si è concentrata su un target diverso, d’altro canto c’è la naturale tendenza di una generazione a differenziarsi rispetto a quella dei genitori,in termini di consumo. C’è poi un mercato che propone molte alternative, tra birre, spirits e soprattutto cocktail, segmento che traina le tendenze di consumo negli ultimi anni. A questo si somma la crescita delle bevande analcoliche, che sembrano essere preferite soprattutto dai più.C’è però uno spettro che, per lo meno in Italia, incombe ed è la questione del reddito. Secondo un’analisi presentata dall’Osservatorio Unione italiana vini (Uiv) e NIQ Italia in occasione di Simei – la fiera milanese delle tecnologie per enologia e distillazione – i principali consumatori dia casa sono gli over 55, senza più figli a carico e con un reddito sopra la media nazionale, mentre le famiglie più(con o senza figli) spendono meno per gli acquisti di