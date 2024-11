Oasport.it - Sci freestyle: cancellate le qualificazioni della tappa di Coppa del Mondo di slopestyle in Austria

Leggi su Oasport.it

Il maltempo modifica il calendarioprimadel2024-2025 di sci, specialità, in scena in, precisamente sulla neve di Stubai. Lecategoria maschile e femminile sono state infattiper la giornata di oggi. La comunicazione è arrivata attraverso il live score dedicato all’evento individuabile nel sito ufficialeFIS. Teoricamente, le sessioni si sarebbero dovute svolgere alle 9:00 e alle 12:15. Nel corsomattina però l’inizio del segmento è stato via via rimandato, fino alla cancellazione.Nelle prossime ore la FIS comunicherà la nuova tabella di marcia per la giornata di sabato 23, destinata teoricamente alle Finali. Ricordiamo che l’evento è particolarmente importante in chiave Italia, complice la presenza del talento Flora Tabanelli in campo femminile oltre che di Leonardo Donaggio e Rene Monteleone in categoria maschile.