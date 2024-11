361magazine.com - Sanremo 2025, sette nomi di Big certi. Lo spoiler dalla Balivo

Leggi su 361magazine.com

, Carlo Conti dirà idei Big in gara durante il Tg1 delle 13.30 del primo dicembre. Intanto da Caterinasono stati fatti 7praticamentepraticamenteche saliranno sul palco dell’Ariston per. In puntata a farli è il noto giornalista Luca Dondoni a La Volta Buona. Ieri il giornalista haato infatti alcunial 90 per cento. Eccoli: Fedez, Francesca Michielin e Rose Villain, ma anche i debutti di Tony Effe, Emis Killa, Serena Brancale e Anna Pepe.Lodi Dondoni“Siamo vicini all’annuncio e i giochi a livello discografico sono fatti. Quindi posso fare deisenza paura di essere smentito. Chi ci sarà? Anche se non c’avete pensato mai, ma ci sarà Serena Brancale, poi il ritorno di Rose Villain e aggiungo Francesca Michielin.