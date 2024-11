Lanazione.it - San Giovanni celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Arezzo, 22 novembre 2024 – Sansi appresta are laper l’eliminazione dellale. Una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per promuovere attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica su un grave problema, purtroppo ancora presente in tutte le società. In Italia la situazione è drammatica, con fatti di cronaca che si ripetono con una periodicità preoccupante. Il 25 novembre la città di Masaccio ospiterà una serie di eventi organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la consulta pari opportunità e varie associazioni del territorio. Ieri la presentazione delle iniziative, alla presenza del sindaco Valentina Vadi, dell’assessore alle pari opportunità Laura Ermini, della presidente della consulta pari opportunità del comune di SanDaniela Spitoni, della vice presidente dell’associazione Pronto Donna Paola Landini, dell’artista Marco Brogi che ha donato un’opera.