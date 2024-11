Lanazione.it - Rissa nell’ex consorzio. Picchiato un giovane: ha una ferita alla testa

Pontedera (Pisa), 22 novembre 2024 – Sangue. Ancora sangue a Pontedera, nella zona a ridosso della stazione ferroviaria. In via Brigate Partigiane ieri mattina alle 7 è stato soccorso un ventiseienne di oprigine magrebina feritoe a un polso. Ilè stato trasfportato in codice giallo al pronto soccorso del Lotti con un’ambulanza della Pubblica Assistenza. Sarebbe statoin unatra connazionali. Persone che vivono ai margini e che da tempo trovano riparo nell’edificio abbandonato dell’exAgrario, a ridosso della ferrovia. Qualcuno, anonimo, ha telefonato al 112, il numero unico dell’emergenza urgenza della Toscana. Insieme alle ambulanze è arrivata anche una pattuglia del commissariato di polizia. Gli agenti stanno portando avanti le indagini per cercare di risalire a chi ha aggredito e mandato in ospedale S.