Ribaltone Juve in attacco | Giuntoli prende Osimhen

Il bomber nigeriano, adesso al Galatasaray, è un pallino del Dt bianconero: lantus pensa di stravolgere il reparto offensivoLantus in emergenza nella super sfida di domani pomeriggio contro il Milan, con Thiago Motta che dovrà rinunciare a ben sette elementi della rosa bianconera.Victor(LaPresse) – Calciomercato.itTra questi c’è anche Dusan Vlahovic, ko dopo l’ultima parentesi con la sua nazionale. Il serbo è tornato acciaccato a Torino per un problema muscolare e cercherà di recuperare già per la sfida della prossima settimana in Champions League nella tana dell’Aston Villa. Thiago Motta sarà quindi senza un centravanti di ruolo al Meazza, vista la contemporanea assenza di Milik e Nico Gonzalez.L’allenatore della ‘Vecchia Signora’ sta sperimentando diversi soluzioni negli ultimi allenamenti e il primo candidato a guidare il reparto offensivo è il figlio d’arte Weah, che finora ha messo a referto 4 reti in stagione.