Lanazione.it - Prato, in mostra ‘L’Abito del sogno infranto’ contro la violenza sulle donne

, 22 novembre 2024 – Un vestito da sposa macchiato del colore del sangue, una storia d’amore che sfocia però in. In concomitanza con la Giornata internazionale per l'eliminazione dellaledel 25 novembre, si tiene aun’esposizione esclusiva dell'Associazione Nazionale Anti"Senza Veli Sulla Lingua" in collaborazione con "Freedom Power Impresa Sociale", in collaborazione con Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, col Patrocinio di Comune e Provincia di. Questo il titolo dell’esposizione: “L’Abito delinfranto". Quando un’idea diventa un simbolo”, tenuta nella sede centrale della Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, in via San Jacopo 34. L’esposizione dell’Abito si protrarrà fino al 30 novembre prossimo e sarà presente in varie città italiane.