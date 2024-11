Pattinaggio velocità Coppa del Mondo pista lunga | Lollobrigida seconda in Division-B

Leggi su Sportface.it

A Nagano, in Giappone, si è aperta l’edizione 2024/2025 dideldisu. Nel primo giorno di competizioni sono andate in scena quattro gare: i 500 metri e i 1500 maschili e femminili. David Bosa ha ottenuto il diciassettesimo tempo sui 500 metri, mentre Alessio Trentini ha finito in diciannovesima piazza i 1500 metri. Nei raggruppamenti cadetti, Francescaè finitae Arianna Fontana quinta, nella gara valida per i 1500 femminile. Ventitreesima, sulla stessa lunghezza, Veronica Luciani. Terzo posto poi per Serena Pergher nei 500 femminili, seguita da Laura Peveri ventiquattresima. In campo maschile Francesco Betti ha chiuso in ventiseiesima posizione i 500 metri e in dodicesima i 1500. Sempre sui 1500 metri, Daniele Di Stefano è finito decimo, mentre Andrea Giovannini sedicesimo.