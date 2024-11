Gaeta.it - Oscar 2025: I film in corsa e le novità delle nominations a un passo dall’annuncio

Il mondo del cinema si prepara alla grande sfida degli. Con una selezione di 85internazionali attesi dall'Academy, tra cui opere significative come "Emilia Perez" con Selena Gomez e il dramma brasiliano "I'm Still Here", l'atmosfera è carica di aspettativa. La cerimonia di annuncioè fissata per il 17 gennaio, mentre la serata di premiazione si svolgerà il 2 marzo al Dolby Theater di Los Angeles, con la conduzione del noto comico Conan O'Brien al suo debutto in questo prestigioso ruolo.La selezione diinternazionaliTra iin, varietà e talento si mescolano. "Emilia Perez", presentato al Festival di Cannes, ha ricevuto numerosi riconoscimenti ed è già considerato un favorito. A questo si affianca "I'm Still Here", diretto da Walter Salles, che racconta la drammatica e toccante storia di un deputato desaparecido degli anni '70 in Brasile.