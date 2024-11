Nuoto di fondo CdM 2024 | Taddeucci sul podio a Neom Bay

Leggi su Sportface.it

Ginevrasale sulnella quinta e ultima tappa di Coppa del Mondo didiin quel diBay. In Arabia Saudita la medagliata olimpica di Parigi chiude al terzo posto la 10 km, arrendendosi solo all’australia Joesha Johnson e alla tedesca Lea Boy. Dominio da parte della nuotatrice aussie, che termina la prova in 1:58:52.50, mentre la teutonica è riuscita a superare l’azzurra nello sprint che valeva il secondo posto. Terzo posto anche nella classifica generale per, alle spalle di Cunha e Boy. Ad assicurarsi la prova maschile è stato Florian Wellbrock (1:50:17.7), che ha preceduto i francesi Sacha Velly, Marc-Antoine Olivier e un tris di azzurri composto da Marcello Guidi, Dario Verani e Fabio Dalu, spartitisi le posizioni dalla quarta alla sesta. La Coppa del Mondo l’ha conquistata Olivier (3100 punti) davanti a Verani (2850), Guidi (2558) e Filadelli (2350).