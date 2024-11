Thesocialpost.it - “Non dormiva, l’ho uccisa da sveglia così”: Francesca Deidda, la confessione del marito

non stava dormendo; era. Stavamo avendo un acceso confronto e, in un momento di follia,. Ho agito da solo. Non riesco a capire come sia successo, è tutto confuso per me.” Queste sono alcune delle dichiarazioni rilasciate da Igor Sollai, un uomo di 43 anni che, giovedì 21 novembre, ha ammesso di aver assassinato sua moglie,, 42 anni.era scomparsa da San Sperate, nel Cagliaritano, il 10 maggio, e il suo corpo è stato ritrovato il 18 luglio.Leggi anche: Classifica dei supermercati più convenienti: risparmi fino a 3.400 Euro annuiLa polizia ha trovato il cadavere all’interno di un borsone nero da calcio, abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, non lontano dalla vecchia statale 125. “Il signor Sollai ci ha contattato mercoledì pomeriggio, dicendo che dopo aver riflettuto attentamente sugli elementi emersi e sui numerosi colloqui con noi, aveva deciso di confessare l’omicidio,” ha dichiarato Carlo Demurtas, l’avvocato che, insieme a Laura Pirarba, assiste Sollai.