My Travel Dream, atmosfera natalizia alla presentazione dei gioielli di Angela Robusti all'Hotel de Bonart Naples

Una magicaha accolto gli ospiti dell’evento Mydidella nuova collezione Lovelovelove You, il brand didinelle eleganti sale dell’Hotel dein corso Vittorio Emanuele 133 aNapoli. Fin dmattina e per tutta la giornata, clienti e amiche del brand hanno avutomodo di partecipare ad una christmas experience illuminata da alberi di Natale masoprattutto dai bagliori dei, con anche la possibilità di concedersi in regalo unacoccola beautypostazione make up di Benedetta Riccio.Tra aperitivi scenografici e assaggi di panettoni, torroni e altre dolcezze, le ospiti hannoammirato e fatto scorta di pacchetti per sé e da mettere sotto l’albero come luminosa idearegalo. Parure diluxury su argento e bagno oro hanno catalizzato l’attenzioneattirando la curiosità dei presenti che ne hanno apprezzato la peculiare caratteristica easyto wear.