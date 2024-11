Corrieretoscano.it - Montemurlo finisce di nuovo sott’acqua. Sale la rabbia dei residenti, il sindaco promette lavori

– Ancora una voltae le sue frazioni sono finite. E nel ricordo dei fatti del 2 novembre 2023 i cittadini ancora una volta sono esasperati dalla situazione e dai rischi che corrono appena la pioggia si fa più intensa. Ad alzare la voce è in particolare il comitato di Bagnolo, i cuisono rimasti in allarme fino alle 4 del mattino.Il maltempo del 21 novembre si è abbattuto con forza anche su, tanto che ilSimone Calamai, ha attivato il Coc, centro operativo della protezione civile comunale ed ha seguito in prima persona, per tutta la nottata, l’evolversi dei fenomeni. I fiumi che gonfiavano, gli allagamenti delle strade, le richieste di aiuto dei cittadini sono andate avanti fino all’alba. Le piogge registrate, tra il tardo pomeriggio del 21 e la mattina del 22 novembre dalle stazioni della rete meteo comunale, sono state pari a 73.