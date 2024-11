Lanotiziagiornale.it - Mediterraneo, la frontiera del silenzio

Nel, ogni onda è un atto di accusa. Ogni barca che affonda, un processo sommario contro un’umanità che ha dimenticato sé stessa. Il report “Violenze, Resistenze e Memorie tra le due rive del” di Memoria Mediterranea è un urlo straziante che cerca di rompere il muro del. Non ci sono eufemismi per raccontare quello che succede tra le coste africane e quelle europee: è una strage sistematica, voluta e alimentata con denaro pubblico.Esternalizzare la crudeltàNon bastavano le fosse comuni in Libia. Non bastavano i lager finanziati con la complicità europea. Ora c’è una nuova zona SAR tunisina, che estende il controllo della Guardia Costiera di Tunisi fino a lambire la Sicilia occidentale. Qui non si tratta di “ricerca e soccorso”, ma di respingimenti travestiti da diplomazia.