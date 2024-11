LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6 7-612 0-1 Germania-Olanda Coppa Davis 2024 in DIRETTA | il tedesco vince un tie-break surreale annullando 5 match point

Oasport.it - LIVE Altmaier-Van de Zandschulp 4-6, 7-6(12), 0-1, Germania-Olanda, Coppa Davis 2024 in DIRETTA: il tedesco vince un tie-break surreale annullando 5 match point

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Doppio fallo (1°). Incredibile!0-2 Lunga di poco la volèe di rovescio diVan de!30-40 Prima slicente che mai ha tradito il.15-40 Fucilata dal centro di Van dee clamorosa volèe stoppata di rovescio. Palle, due.15-30 Primante.0-30 Attacca di dritto e fa punto l’olandese.0-15 La risposta di dritto di Van de.0-1 Stecca di rovescio, esce da un game fondamentale Van de.A-40 Con il dritto dopo il servizio Van de.40-40 Ed ecco che torna a non rispondere di dritto in un punto importante.Seconda30-40 UUH! La risposta aggressiva adesso di, dopo che questo colpo aveva precluso le sue chance nella partita.!30-30 Gran volèe di rovescio Van de