Ilrestodelcarlino.it - Le proteste annullano l’allerta: mercato aperto

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ambulanti aperti, revocata l’ordinanza sindacale emanata per allerta arancione per vento. Ieri sono rimasti chiusi i parchi, la revoca ha riguardato solo i mercati e agli impianti sportivi. "Saranno valutati eventuali provvedimenti aggiuntivi, nel corso della giornata, finalizzati alla tutela della sicurezza della popolazione, derivanti dalarancione tutt’ora in essere" si legge nel nuovo provvedimento. Ieri mattina gli ambulanti sono stati avvisati attraverso una chat, erano più di sessanta quelli che hannoi loro stand, approfittando della mattinata priva di vento e soleggiata. "Abbiamo controllato le previsioni proprio per evitare che gli ambulanti potessero intercorrere inutilmente in un disagio e perdere una giornata di lavoro – spiega Massimo Olivetti sindaco di Sengiallia – c’erano le condizioni per revocare l’ordinanza e abbiamo provveduto".