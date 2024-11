Lanazione.it - “L’arrivo della stazione incredibile“ con i Pink Floyd symphony

CASCIANA TERME Musica in programma per la stagione teatrale edizione numero dodici di Casciana Terme che per il 2024/2025 va sotto il titolo “stagione”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Domani alle 21 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, l’Accademia Musicale Pontedera presenta. Con l’Orchestra Stefano Tamburini dell’Accademia Musicale Pontedera. Voci soliste, Andrea Volpi, Elena Nencetti, Celeste Di Stefano. A dirigere l’orchestra il maestro Giovanni Sbolci. Realizzazione e proiezione video Lorenzo Costagliola. Arrangiamenti orchestrali a cura di Lorenzo Petrizzo e Francesco D’Agostino. Story writer Niccolò Falaschi. Addetto al coordinamento generale Luigi Nannetti. Lo spettacolo - Un omaggio particolare a una delle band che ha scritto la storia del rock: i