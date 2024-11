Gaeta.it - La mostra ‘Edmondo De Amicis’: Riscoperta della prima scuola elementare di Bologna

Facebook WhatsAppTwitter Il patrimonio educativo e architettonico disi arricchisce di una nuova esposizione che celebra larealizzata dal Comune alla fine dell’Ottocento. Intitolata a Edmondo De Amicis, larappresenta una pietra miliare nella storia dell’istruzione, conosciuta in Italia e Europa come un esempio di innovazione nel settore. Lapermanente e MuseoDe, situato in via Galliera, sarà inaugurato il 23 novembre alle 17, offrendo una nuova luce su un importante pezzostoria bolognese.Un progetto educativo ambiziosoIl progetto ‘Risc@apriamo il Museo De Amicis‘ è frutto di una collaborazione tra l’Istituto comprensivo 18 e il Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di, sostenuto dalla Fondazione Carisbo e da altre realtà locali.