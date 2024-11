Thesocialpost.it - Incidente sulla Provinciale 19 a Gussago: traffico in tilt

Leggi su Thesocialpost.it

Un giornata di passione quello vissuto dagli automobilistiStrada19, nel tratto noto come Via Panoramica a, in direzione Concesio. Un, fortunatamente senza gravi conseguenze, ha bloccato la circolazione dalle ore 16 fino a tarda serata.L’tra una Fiat Punto e un autocarro FercamIl sinistro ha coinvolto una Fiat Punto e un autocarro appartenente all’azienda Fercam. Le cause dello scontro sono ancora al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, intervenuti per i rilievi del caso. L’allarme iniziale, diramato dalla centrale operativa di Areu in codice rosso, è stato successivamente ridimensionato a codice giallo.A riportare le peggiori conseguenze è stato il conducente della Punto, un uomo di 38 anni, soccorso dai sanitari dell’automedica e trasportato in codice giallo alla Poliambulanza di Brescia dall’ambulanza della Croce Rossa di Cellatica.