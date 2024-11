Thesocialpost.it - Incidente mortale in viale Regione Siciliana: perde la vita il 32enne Gianluca Billitteri

ieri sera, giovedì 21 novembre, in, a Palermo., 32 anni, ha perso lanello schianto della sua Alfa Romeo 156 contro il guardrail, poco dopo il sottopassaggio di corso Calatafimi, in direzione Trapani.Leggi anche: Christian Salierno, chi è l’istruttore di rugby morto in unstradaleAlcuni testimoni raccontano di auto che sfrecciavano a tutta velocità in quel tratto, ma la dinamica dell’è ancora da chiarire.lascia la fidanzata Ylenia e due bambini piccoli. La coppia si sarebbe dovuta sposare a breve. “Mi manchi, ti amo”, ha scritto Ylenia sui social per ricordarlo., imbianchino di professione, era appassionato di Alfa Romeo, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Facebook.