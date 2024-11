Lopinionista.it - In Umbria e altre 5 regioni minor consumo illecito di sigarette

PERUGIA – Si è svolto oggi a Perugia, presso la sede di Coldiretti, l’incontro ‘Un brutto vizio: il commercionel settore dei tabacchi, promosso nell’ambito del Tavolo Maciste (Monitoraggio Agromafie ContrastoSettori Tabacchi ed E-cig) dalla Fondazione Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema alimentare, in collaborazione con Philip Morris Italia. L’incontro ha rappresentato un’occasione per fare il punto sullo stato delle cose in Italia e in, regione con una forte tradizione tabacchicola e quindi potenzialmente esposta alle conseguenze del fenomeno sul mercato legale.Esperti del settore hanno analizzato e discusso le ultime evidenze relative al fenomeno, insieme alle misure di contrasto adottate dagli attori coinvolti. Come emerso dagli ultimi dati del Rapporto Kpmg suldiin Europa, commissionato da Philip Morris Product SA, insieme ad Abruzzo, Lazio, Liguria e Toscana, l’si conferma la Regione con lae percentuale diin Italia – inferiore all’1% – e un volume diillecite consumate inferiore al milione.