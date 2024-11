Ilnapolista.it - In pista a Las Vegas si sente un forte odore di marijuana. Colapinto: «Se ci fanno il test, siamo tutti positivi»

Questo weekend la Formula 1 corre a Las. Forse. Il dubbio è fondato. Infatti si rischia che i piloti della monoposto siano un po’ troppo allegri per poter andare in. A spiegare meglio il motivo è Sergio Perez, pilota Red Bull, che per primo ha sollevato il problema.Visibilmente più divertito che scioccato dalla situazione, il compagno di squadra di Max Verstappen è stato il primo a parlare del fenomeno. «Ciò che è molto evidente sul circuito è l’dellaper tutta la notte». E se la sostanza è legale nello stato del Nevada, il messicano ha assicurato di essere «già un po’ stanco. La quantità è incredibile. È qualcosa di cuii piloti parleranno sicuramente».Sitroppo l’dellain:Anche dal team Williams l’impressione è la stessa.