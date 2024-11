Lanazione.it - Il Buzzi e i problemi strutturali: "Servono interventi immediati"

del, la scuola per eccellenza simbolo della formazione per il distretto, arrivano sul tavolo del provveditore regionale. Dopo la protesta degli studenti che hanno annunciato uno sciopero e una manifestazione sotto la sede della Provincia per il 28 novembre e dopo la conseguente visita del presidente della Provincia Simone Calamai, che mercoledì si è recato a scuola per verificare di persona le segnalazioni e lo stato di degrado, ecco che il dirigente Alessandro Marinelli, ha preso carta e penna per comunicare anche al provveditorato le condizioni in cui versa l’istituto di viale della Repubblica, e quindi sollecitare un intervento urgente. "Vorrei richiamare l’attenzione sulla necessità di predisporre urgentidi manutenzione straordinaria delle strutture assegnate all’istituto tecnico Tullio, al fine di permettere agli alunni ed al personale che vi lavora di potere usufruire di un ambiente idoneo e funzionale allo svolgimento dell’attività didattica e amministrativa", si legge nella lettera inviata ieri al direttore dell’Ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia.