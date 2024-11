Agi.it - Il bus è in ritardo, padre e figlio picchiano l'autista

AGI - Rimprovera all'dell'autobus di essere ine lo colpisce con due pugni. Scappa, ma viene individuato e denunciato. Il giorno dopo è ildel ragazzo che picchia nuovamente la parte offesa questa volta alla rimessa pullman. Le due aggressioni si sono verificate la prima due giorni fa in piazza Garibaldi e ieri alla rimessa dei pullman. L'era in servizio su un autobus della Tua (azienda regionale dei trasporti) ed è dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso. I militari della Compagnia di Teramo, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno identificato l'aggressore che oltre ad essere deferito sarà proposto per una misura di prevenzione. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il grave episodio è nato da un disguido: il ragazzo poi denunciato, senza aver prenotato la fermata, ha tentato di scendere dalla porta sbagliata.