Formiche.net - Guerra cognitiva algoritmica. L’ultima minaccia cinese

Leggi su Formiche.net

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina avviata il 24 febbraio 2022, gli studiosi cinesi di sicurezza militare e nazionale hanno iniziato a promuovere un nuovo concetto. Lo chiamano “”. Al centro ci sono gli algoritmi di intelligenza artificiale che possono influenzare gli individui in maniera sempre più mirata.A questo concetto ha dedicato un’analisi Libby Lange, a capo dell’intelligence del Special Competitive Studies Project, una fondazione collegata al Eric and Wendy Schmidt Fund for Strategic Innovation, di Eric Schmidt, ex amministratore delegato di Google. La chiave della visionedellaè rappresentata dalle enormi quantità di dati necessari per alimentare gli algoritmi in grado di analizzare gli individui e di comprenderne le preferenze, le condizioni mentali e le relazioni, osserva Lange.