FC 25 Showdown a tema MSL

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge)di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare entrambe le sfide.Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazonSBC Dante VanzeirNumero sfide: 1Premio: 1xVanzeir Non scambiabCosto al momento dell’uscita: 10.000 crediti circaScadenza: 24 novembre 1 – 442Belgio: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 83SBC Maxi MorálezNumero sfide: 1Premio: 1xMoralez Non scambiabCosto al momento dell’uscita: 10.000 crediti circaScadenza: 24 novembre 1 – 442Argentina: Min 1 gioc.Valutazione squadra: min 83Si completa così la guida dedicata a questa SBC di EAFC 25 Ultimate TeamCosa sono le SBCe come funzionanoLe SBCin EA FC 25 sono sfide di creazione rosa a, legate a un evento imminente o a una partita specifica tra due squadre nella vita reale.