Elena Cattaneo e la mototerapia | Così il parlamento dice sì alla pseudoscienza

La senatrice a vita e scienziatafa sapere che lo scorso 20 novembre il Senato ha dato l’oklegge sulla. Ovvero un provvedimento che «spaccia un’attività ludica, come può esserlo il gioco degli scacchi o la p, per una terapia complementare da promuovere nei reparti pediatrici del Paese»,in un intervento su La Stampa. La Freestyle Motocross Therapy si pone come obiettivo il miglioramento del benessere psico-fisico dei pazienti nata da un’idea del campione Vanni Oddera. La nuova legge la riconosce e la promuove la«quale terapia complementare per rendere più positiva l’esperienza dell’ospedalizzazione». Per contribuire «al percorso riabilitativo dei pazienti e per accrescere l’autonomia, il benessere psico-fisico e l’inclusione dei bambini, dei ragazzi e degli adulti con disabilità».