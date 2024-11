Ilrestodelcarlino.it - Donati quattro deambulatori e due carrelli a Ortopedia

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è tenuta ieri la cerimonia di ringraziamento per la donazione di beni vari a favore dell’di Lugo da parte della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, incorporata da ottobre 2024 nella Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna. Alla cerimonia erano presenti la dottoressa Renata Corsi della Direzione medica di presidio, il direttore del reparto die traumatologia di Lugo, dott. Andrea Colombelli, il direttore generale della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, Enrico Ratti, l’ex vice presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, avv. Luigi Capucci, e il vicesindaco di Lugo, Luigi Pezzi. La donazione, del valore economico di oltre 15 mila euro, comprende, numerosi presidi per l’igiene dei pazienti e dueper la medicazione a favore del reparto, oltre a dueporta strumenti e un armadio per lo stoccaggio dei container sterili a favore della sala operatoria dell’unità operativa.