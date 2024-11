Ilnapolista.it - De Zerbi: «Non mi dimetto, non l’ho fatto nemmeno nemmeno quando Putin ha lanciato le bombe su Kiev»

Leggi su Ilnapolista.it

Il Marsiglia di Dedomani sarà ospite del Lens. La squadra del tecnico italiano ex Brighton ritorna in campo dopo lo sfogo dell’ultima partita di campionato. Oggi la conferenza stampa prima del match di Ligue 1, le sue parole riportate da Rmc Sport.De: «Rabiot è davvero una scoperta»Desui rientri dalle nazionali:«Abbiamo preparato questa partita questa mattina, la stiamo preparando un po’ stasera, cerchiamo di essere il più pronti possibile. Gli argentini verranno con noi questa sera a Lens. Ci prepariamo questa partita senza scuse».Il tecnico italiano è convinto delle qualità della sua squadra:«Non sono né ottimista né pessimista, sono realista. La realtà è che è una partita difficile, ma abbiamo le qualità per fare meglio. Ma non solo rispetto all’Auxerre. Possiamo fare meglio che rispetto al Nantes, meglio che contro il Montpellier.