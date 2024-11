Rompipallone.it - Colpaccio Inter, Marotta si muove per un rinforzo a centrocampo: sarà il vice-Calhanoglu

Leggi su Rompipallone.it

Ultimo aggiornamento 22 Novembre 2024 9:06 di AlessiaL’pensa a quale colpo affondare per andare a rafforzare ulteriormente la rosa: è saltato fuori un nuovo nome per il. Potrà lui il.L’si sta preparando per tornare in campo in Serie A contro il Verona in trasferta: la volontà è quella di fare del proprio meglio per ripartire già forti e non staccarsi dalla vetta della classifica. Nel frattempo, la società continua a ragionare sul mercato e a tal proposito è spuntato un nuovo nome per un affare inaspettato.e Ausilio, infatti, starebbero guardando proprio in casa del Verona per andare a pescare un nuovo profilo per il: piace molto Reda Belahyane, classe 2004, visto come eventualedi Hakanin cabina di regia., il colpo per l’estate porta il nome di Reda Belahyane: le sue qualità piacciono sia asia ad AusilioSecondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’,e Ausilio starebbero osservando con attenzione il profilo del marocchino con passaporto francese.