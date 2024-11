Gaeta.it - Chiara Ferragni riflette su un anno di cambiamenti e nuove scoperte nella sua vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il 2024 ha segnato un periodo significativo per, l’influencer e imprenditrice di moda che ha affrontato trasformazioni personali profonde. A undal suo trasferimentonuova residenza a CityLife, originariamente concepita per condividere con l’ex marito Fedez e i loro figli,ha deciso di aprirsi con i suoi follower tramite un post su Instagram. Attraverso una lettera sincera, esprime le sue esperienze e sentimenti riguardo aisua.L’di riflessione e riconoscimentoNel suo messaggio,descrive l’appena trascorso come uno dei più complicati della sua esistenza. Nonostante le difficoltà, ha trovato un senso di libertà che sembra aver ridefinito le sue priorità. La sua lettera inizia con una premessa significativa: “Unmia ‘nuova’ casa.